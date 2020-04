Agrigento, scoppia lite in famiglia: marito si scaglia contro la moglie

Tra due coniugi, prima una accesa discussione, poi lui va in escandescenza, e si scaglia contro la moglie. Ci sarebbero questioni familiari, ulteriormente peggiorati per via degli obblighi imposti per l’emergenza sanitaria del Coronavirus, dietro al parapiglia scoppiato all’interno di una abitazione, nel quartiere di Villaseta.

Protagonisti un 21enne, e la moglie di 20 anni, entrambi di Agrigento. L’uomo, al culmine del litigio, avrebbe offeso, insultato e aggredito la donna. Provvidenziale e tempestivo l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura, che hanno ripristinato la calma.

La ragazza, che ha riportato lievi ferite, ha rinunciato alle cure ospedaliere. La posizione del congiunto è al vaglio.