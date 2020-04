Agrigento, pensionata cade in casa: salvata dai carabinieri

E’ stata salvata dai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione del figlio, bloccato da settimane al Nord Italia nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Governo, per contenere il contagio dal Coronavirus. Protagonista una pensionata ultrasettantenne, che vive nel centro storico di Agrigento.

La donna è caduta in casa e, per quasi due giorni, è rimasta a terra dolorante e ferita, ed impossibilitata a chiedere aiuto. Il figlio ha provato e riprovato più volte di mettersi in contatto con la madre. Non avendo risposta ha dato l’allarme al 112.

Due militari della Radiomobile della Compagnia di Agrigento, ricevuta la nota dalla centrale operativa, senza perdere altro tempo, sono entrati nell’abitazione, soccorrendo la proprietaria. L’anziana è stata, poi, trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato alcune fratture.