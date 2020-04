On. Giusi Savarino, Polemica Mascherine, “Barbagallo rivolga la polemica al suo governo romano”

“La rivolga a Roma l’on.Barbagallo la domanda su chi abbia comprato le “mascherine mappine”, e poi si chieda anche se questo governo nazionale sia adeguato, visto che quelle criticate sono proprio le mascherine inviate da Roma in Sicilia dopo settimane di attesa.

Solo che Musumeci non le ha date ai sanitari più esposti nei Covid ospital a cui erano destinate; a loro ha fatto arrivare mascherine ffp2 ed ffp3 e dpi comprati in Cina direttamente dalla Sicilia con la mediazione dell’Ismett.

Se Barbagallo vuole, può, invece, chiedere a Musumeci di spiegargli come comprare tonnellate di dpi di alta qualità senza farsi fregare, cosi potrà girare i consigli al suo leader Zingaretti che, purtroppo, pare si sia fatto ingenuamente truffare 11 milioni di euro della regione Lazio per l’acquisto di mascherine mai arrivate.”