Altra notte di fuoco in città. Ieri sera un incendio ha quasi completamente distrutto una Tiguan di proprietà di un bracciante agricolo quarantenne. L’auto si trovava parcheggiata nei pressi della sua abitazione in via Antonino Sciascia. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del locale distaccamento. Indagini in corso da parte della polizia di Canicattì. Non si esclude che si tratti di dolo.