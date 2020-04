Avvicendamento in Prefettura – il saluto del Capo del Genio Civile, Rino La Mendola

Sull’avvicendamento alla guida della Prefettura di Agrigento, interviene anche il Capo del Genio Civile del Genio Civile di Agrigento, Rino La Mendola, che saluta il Prefetto uscente Dario Caputo ed augura buon lavoro al nuovo Prefetto, Maria Rita Cocciufa.

“Saluto con rammarico e ringrazio il prefetto Dario Caputo per l’autorevolezza e la sensibilità dimostrate durante il suo mandato alla guida della Prefettura di Agrigento”. Ho particolarmente apprezzato, sin dal suo insediamento, le grandi capacità di intercettare le criticità più evidenti del territorio agrigentino e di stimolare le istituzioni competenti per il loro superamento. Il tutto promuovendo proficue sinergie tra le stesse istituzioni e le varie componenti della società civile. Contestualmente, auguro buon lavoro al nuovo Prefetto Maria Rita Cocciufa, a cui il Genio Civile sarà lieto di offrire il proprio contributo tecnico, nelle attività che porterà avanti per garantire la legalità e lo sviluppo socio-economico del territorio agrigentino.”