AGRIGENTO, AL VIA LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA

si informano i cittadini che hanno presentato domanda per ottenere i buoni spesa, che per i turni di distribuzione degli stessi si osserveranno i seguenti criteri:

oggi saranno distribuiti ESCLUSIVAMENTE I BUONI SPESA AI CITTADINI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEI GIORNI 2, 3 E 4 APRILE 2020.

I cittadini dovranno recarsi presso il punto di distribuzione dei buoni spesa ubicato nel quartiere dove sono residenti, e precisamente:

– per i residenti ad Agrigento Città presso Palazzo Filippini, Piazza Pirandello;

– per i residenti a Fontanelle presso gli Uffici Comunali della Solidarietà Sociale, Via Antonino Pancamo;

– per i residenti a San Leone e Villaggio Peruzzo presso la Chiesa San Pio X, Vill. Peruzzo;

– per i residenti al Villaggio Mosè presso la Scuola “R. Levi Montalcini”, Piazza del Vespro, vicino Chiesa Cuore Immacolato di Maria (Villaggio Vecchio);

– per i residenti a Villaseta e Monserrato presso la Biblioteca Comunale di Villaseta, Via della Concordia (ex uffici dei Vigili Urbani);

– per i residenti a Giardina Gallotti e Montaperto presso la Biblioteca di Giardina Gallotti.

Gli orari e i turni alfabetici di distribuzione saranno i seguenti:

– dalle 8,30 alle 13,30 i cittadini con cognomi le cui iniziali vanno dalla “A” alla “L”;

– dalle 14,00 alle 19,00 i cittadini con cognomi le cui iniziali vanno dalla “M” alla “Z”.

I cittadini che hanno presentato le domande i giorni 5 e 6 aprile 2020 riceveranno i buoni spesa nel pomeriggio di venerdi, 10 aprile 2020; i cittadini che hanno presentato le domande il 7 aprile 2020 riceveranno i buoni spesa sabato, 11 aprile 2020.