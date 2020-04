Coronavirus, Biagio Conte invita al digiuno per il Venerdì Santo

“Preghiere, digiuno e rinunzia alle dipendenze per contrastare il virus”

Il video appello di Biagio Conte:

Un prezioso appello al digiuno e alla preghiera affinché possiamo debellare il coronavirus.

Per contrastare questa forte epidemia è doveroso invocare e chiedere l’aiuto al Buon Dio.

Con tutto rispetto della buona volontà dell’uomo nello scoprire un possibile vaccino o terapia, credo che serva urgentemente invocare il Buon Dio, affinché metta fine a questa tragica epidemia.

Sento nel mio cuore di comunicarvi cosa mi suggerisce e mi dice il Buon Dio: di vivere e attuare, in questa preziosa settimana, un giorno, il venerdì 4 aprile, fatto di intense preghiere, di penitenze e di un forte digiuno, rinunciando così ai vizi, ai piaceri degli alimenti.

Astenendosi dalle dipendenze dell’alcool, della droga, delle sigarette, del gioco, delle scommesse e della schiavitù delle mode.

Questo provvidenziale digiuno deve partire dalla testimonianza e dall’esempio della Santa Chiesa, dalle istituzioni, da parte di tutti i cittadini, incluse le varie religioni, da chi crede e da chi non crede e da tutti i popoli.

È urgente e doveroso unirsi per pregare e digiunare, affinché tutti insieme possiamo contrastare e sconfiggere questo terribile virus, che sta mietendo e decimando tantissime vite umane; rispondendo così al male, cioè al ‘’virus’’, con il Bene, cioè con le opere buone.

Tutti i fratelli e le sorelle accolti nelle varie comunità saranno i primi a vivere questa giornata di digiuno, nel silenzio e nella semplicità del cuore.

Pace e Speranza

Fratel Biagio

piccolo servo inutile

e tutta la Missione di Speranza e Carità

Ecco il video appello (clicca il link in basso):

https://drive.google.com/file/d/10k71ygGQGzh8ijD_nJnPZs0RMFBB6vQ5/view?usp=sharing