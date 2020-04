APPROVATO IL PROGETTO DELLA RETE FOGNARIA DI AGRIGENTO

Finalmente il Commissario unico, Enrico Rolle, ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza dei servizi, finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo per il completamento della rete fognaria per la fascia costiera di Agrigento, ed ora potrà essere indetta la gara per la realizzazione di queste importanti opere fognarie, con un importo di 2,6 milioni di euro.

Purtroppo, come si legge nel provvedimento, rimangono irrisolte le vicende legate allo spostamento dell’orribile centralina di sollevamento in fondo al viale delle dune, della condotta della zona del villaggio Peruzzo e della condotta premente in riva al mare, nella spiaggia di marenostrum, per le quali esistono già le proposte e le proteste di Mareamico, ma per la cui realizzazione sarà necessario un deciso intervento da parte della nuova amministrazione comunale.