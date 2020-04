Servizio Idrico nella provincia di Agrigento, modalità e tempistiche per autolettura contatori, “massima collaborazione dell’intera cittadinanza”

La necessità di fruire di un servizio idrico per quanto possibile efficiente è messa oggi in ulteriore crisi dalla grave emergenza sanitaria, che, a tutela della salute di tutti, utenti e operatori, impone di richiedere massima collaborazione all’intera cittadinanza.

In questa fase è infatti problematico anche garantire la tempestiva lettura dei contatori, ed è particolarmente rilevante il rischio che, occorrendo procedere alla fatturazione sulla base dei consumi storici, si producano rilevanti discrasie sui costi del servizio, a totale pregiudizio degli utenti.

E’ quindi anche nell’interesse di chi fruisce del servizio attivarsi per comunicare, con le modalità suggerite, la lettura quanto più possibile aggiornata del proprio contatore, garantendosi un controllo più diretto sui propri consumi, riducendo le probabilità di fatturazioni eccessive degli stesso consumi e consentendo, qualora questi si manifestassero consumi anomali, un intervento mirato e tempestivo, capace di neutralizzare gli effetti dannosi di perdite occulte e di malaugurati sprechi.

L’ordinaria esigenza di promuovere queste modalità di comunicazione si conferma oggi particolarmente pressante sul territorio di quei comuni per i quali si dispone di letture risalenti nel tempo e nei quali era programmata quell’attività di prioritaria lettura, al momento sospesa per le note ragioni.

I comuni più interessati, e per i quali è importante provvedere entro le date indicate nello schema seguente, sono:

Comune Trasmettere la lettura CASTELTERMINI Entro il 14 aprile RAVANUSA Entro il 14 aprile CAMPOBELLO DI LICATA Entro il 14 aprile NARO Entro il 25 aprile RAFFADALI Entro il 25 aprile CASTROFILIPPO Entro il 25 aprile COMITINI Entro il 30 aprile REALMONTE Entro il 8 maggio RACALMUTO Entro il 15 maggio AGRIGENTO Entro il 20 maggio

Modalità per garantire l’autolettura

Procedere all’autolettura non richiede competenze particolari, ed è anzi abbastanza semplice, specie per coloro che provvedano alla preventiva registrazione sul sito aziendale – link “Servizi on line” – utilizzabile per qualunque comunicazione celere e diretta con il Gestore.

Si possono infatti alternativamente utilizzare.

1 – Il sito internet – al link “Servizi on line” previa iscrizione con il numero di contratto. Questo sistema è da preferire in quanto garantisce massima sicurezza e celerità nella registrazione della comunicazione;

2 – L’invio con WhatsApp al numero 3316953827 di una fotografia del contatore, nella quale risultino chiaramente leggibili la matricola stampigliata sul contatore stesso e la misura dei consumi. Riceverete un messaggio di conferma con l’indicazione del numero di contratto che ricaveremo dalla matricola del contatore;

3 – L’invio con WhatsApp al numero 3316953827, in assenza di fotografia chiara e leggibile, del numero di utenza, della matricola del contatore e della lettura in metri cubi. I primi due dati sono facilmente reperibili in una qualsiasi delle precedenti bollette;

4 – Una e-mail all’indirizzo info@girgentiacque.com contenente le medesime indicazioni di cui al punto precedente;

5 – Un sms al 3316953827, inviato dal numero di telefono utilizzato per l’iscrizione al portale aziendale, contenente nell’ordine: numero di utenza, matricola del misuratore, e lettura in metri cubi, ciascuno preceduto da un asterisco;

6 – l’invio mediante fax al numero 0922-441872 del modulo da compilare, scaricato sempre dal citato portale aziendale.

Si ringrazia l’utenza per la consueta collaborazione. I nostri operatori sono disponibili al numero telefonico 0922-441539 per ogni necessità.

Aragona, 07 aprile 2020

Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9

Ufficio Stampa