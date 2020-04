Dopo oltre due anni lascia la nostra provincia il prefetto Dario Caputo, trasferito in Lombardia, in piena emergenza sanitaria per il Coronavirus, precisamente a Varese.

È una donna il nuovo Prefetto di Agrigento. Si tratta di Maria Rita Cocciufa, 62 anni, siciliana, nata a Lentini, in provincia di Siracusa. E’ stata nominata dal Consiglio dei ministri, ed è alla prima nomina.

Per la provincia di Agrigento si tratta del secondo prefetto donna, dopo l’esperienza del prefetto Francesca Ferrandino.