Coronavirus, l’ASP di Agrigento si dota di apparecchiature per la refertazione dei tamponi e la diagnosi del Covid-19

Presso il laboratorio d’analisi del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”, e a breve anche presso l’ospedale di Sciacca, sono adesso presenti delle apparecchiature in grado di processare i tamponi per la diagnosi del Coronavirus Covid-19. Non sarà dunque più necessario, per la refertazione, inviare i tamponi presso il centro di riferimento regionale di Palermo evitando così inevitabili prolungamenti di tempi di diagnosi.

Si tratta di un traguardo importante, fortemente voluto dalla Direzione strategica dell’ASP di Agrigento, al fine di dare tempestive risposte ai pazienti sottoposti al test e per porre in essere con rapidità le successive azioni assistenziali di cui necessitano i soggetti positivi al Covid-19.