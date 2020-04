Cassa Integrazione per la Sicilia, Sammartino (Iv): “Risolti problemi tecnici ma troppe categorie resteranno fuori. Governo si attivi subito”

“I problemi tecnici sul click day per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga sono stati in gran parte risolti ma troppe categorie rimarranno fuori, lavoratori dipendenti ed autonomi non inclusi in queste ed altre tutele salariali (artigianato, pesca, formazione professionale). Su questo Governo si attivi immediatamente per la ripresa delle attività economiche”.

Lo afferma Luca Sammartino , parlamentare regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Cultura, Lavoro e Formazione dell’Assemblea Regionale Siciliana, che questo pomeriggio ha presieduto l’audizione con tutte le parti coinvolte, con l’assessore Antonio Scavone e i dirigenti dell’Assessorato Lavoro, sul tema della Cassa Integrazione in Deroga in Sicilia.

“Ringrazio l’Assessore Scavone – prosegue Sammartino – ma soprattutto ringrazio i sindacati e i datori di lavoro per la responsabile collaborazione e le proposte che hanno permesso all’assessorato di risolvere quei problemi che i professionisti delle aziende avevano segnalato da tempo”.