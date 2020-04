Sciacca da oggi attiva in ospedale l’area Covid 19. Accoglierà i pazienti sospetti

Il professore Alberto Firenze, commissario ad acta dei Presidi Ospedalieri di Sciacca e Ribera, dirama news riguardo l’emergenza covid-19 gestita nei due poli di Sciacca e Ribera.

‘’Lunedì 6 aprile verrà aperta l’Area Triage dell’Ospedale di Sciacca, appena terminata e in attesa della pulizia che avverrà nella giornata di domenica, per accogliere già da lunedì i pazienti sospetti covid-19 e in attesa di tampone. L’Area Triage sarà così composta: due stanze in isolamento di cui una dedicata a pazienti pediatrici o soggetti con grave rischio positività e in attesa di accertamento, una stanza con due postazioni distanziate tra loro, tre box isolamento a pressione negativa, di cui una per pazienti cardiologici e due per sospetti positivi in attesa tampone.

Dopo 15 giorni dal mio insediamento come Commissario ad acta dei Presidi Ospedalieri di Sciacca e Ribera e nonostante innumerevoli difficoltà riscontrate a livello strutturale e logistico, si è dato pienamente seguito all’esigenza già definita prima del mio arrivo, ovvero la definizione di un’area covid-19 che fosse dedicata ai casi da accertare – afferma Firenze. Il lavoro da portare avanti è ancora lungo, ma con tenacia e collaborazione di tutti, così come grazie alle donazioni di DPI che chiediamo giornalmente, riusciremo a dotare i nostri ospedali di strumenti adatti per fronteggiare l’emergenza.

Per quanto riguarda la situazione dei tamponi – conclude il Commissario – nell’attesa che la prossima settimana venga attivato un laboratorio unico per tutta l’ASP di Agrigento presso l’Ospedale San Giovanni di Dio, ad oggi i tamponi effettuati su operatori sanitari e pazienti, vengono inviati al Policlinico o all’Istituto Zooprofilattico di Palermo.