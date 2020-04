Coronavirus. Agrigento: da un comune all’altro per acquistare carne e acqua, multati di 500 euro

Si sono sposati da un comune all’altro per acquistare carne, acqua e telefonino. Ma non si può fare. Sono diversi i casi, anche curiosi, di cittadini sorpresi fuori dal comune di residenza, senza una valida motivazione. Tutti sono stati multati dalla polizia Stradale di Agrigento, impegnati in controlli per fare rispettare i decreti del Governo, e contenere la diffusione del Coronavirus.

Si tratta di un 40enne di Agrigento trovato a Porto Empedocle; un favarese fermato nei pressi del centro di Agrigento; e di un automobilista di Palma di Montechiaro sorpreso al Villaggio Mosè. A loro carico è scattata una contravvenzione di 500 euro ciascuno. Multati anche, ma di 300 euro ciascuno, due giovani agrigentini trovati in giro per la città dei Templi.