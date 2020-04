Arrivate le prime donazioni di DPI per gli Ospedali di Sciacca e Ribera

Ventilatori polmonari, tablet, mascherine FFP3 e mascherine chirurgiche. È partita la macchina delle donazioni per il Covid Center di Sciacca, appena aperto, e per l’Ospedale di Ribera.

La gara di solidarietà ha visto partecipi la Rotary Fondation attraverso un Disaster Grant, nello specifico con la donazione di 360 mascherine FFP3 modello KN95, che proviene dalla Fondazione Rotary e dal Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International con la collaborazione del Rotary E-Club Distretto 2110. Ma anche la società U-GRI ha donato un tablet destinato alle UU.OO. di Medicina e Ginecologia, al fine di permettere eventuali videochiamate tra i pazienti in regime di ricovero e le rispettive famiglie, impossibilitate ad andare a visitare i propri cari, vista l’emergenza COVID_19. Non di meno l’Associazione ‘Orazio Capurro’ che si è distinta per la donazione di ventilatori polmonari grazie anche ad una raccolta fondi avviata sui social. Numerose mascherine chirurgiche sono state donate da Craparo, sensibile all’esigenza odierna.