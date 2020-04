Agrigento, paura per il Coronavirus: lite tra ex coniugi

E’ intervenuta la polizia di Stato per ripristinare la calma fra una donna, che non ha voluto sentire ragioni di far vedere la figlia al padre. La donna ha fatto riferimento alla paura per il contagio da Coronavirus. Il fatto è successo nel centro storico di Agrigento.

Protagonisti lui 40enne e lei 35enne, di Agrigento, separati da un paio di anni. Non è stato facile convincere l’uomo a lasciare perdere. Da mesi sarebbe un susseguirsi di alterchi, denunce, e chiamate al 112. Tutto quanto per la gestione della figlioletta.