I Vigili del fuoco di Agrigento, hanno deciso di dare sostegno alle famiglie, che in questo momento sono in difficoltà economiche a causa del Coronavirus.

Sono stati donati dei buoni acquisto alla Mensa della solidarietà, dei buoni spesa ai Volontari di strada, e offerti dei beni alimentari di prima necessità a “Il buon Samaritano” presso la chiesa di “San Giuseppe” di Agrigento.

Una ulteriore testimonianza di come i Vigili del fuoco sono sempre in prima linea per aiutare il prossimo.