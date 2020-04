Canicattì, in due rubano soldi in una salumeria: acciuffato uno del malviventi

Si sono intrufolati in una salumeria, riuscendo a trafugare i soldi contenuti nella cassa. Dopo un’indagine “lampo” i poliziotti del Commissariato di Canicattì, hanno rintracciato uno dei due responsabili. Si tratta di un pluripregiudicato quarantenne del posto, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Il fatto è successo nei giorni scorsi, nel bel mezzo dell’emergenza Coronavorirus. Il proprietario della salumeria, sita nel centro canicattinese, si era presentato alla polizia di Stato, e aveva denunciato un furto all’interno della propria attività.

Ignoti, dopo aver forzato una grata in ferro, si sono introdotti nel locale rubando la somma di denaro custodita nel registratore di cassa. L’allarme sonoro dell’esercizio commerciale ha interrotto l’azione criminosa. Dopo la denuncia, il personale del Commissariato di Canicattì ha effettuato un attento sopralluogo presso l’esercizio commerciale, questo ha consentito di acquisire importanti elementi investigativi, ed individuare la presenza di impianti di videosorveglianza utili per il prosieguo delle indagini.

Dalla visione delle immagini è stata notata la presenza di due individui di media altezza, uno con corporatura robusta e l’altro di corporatura esile, di cui uno impegnato a rimuovere la grata e dopo qualche istante entrato nella salumeria. Il secondo individuo, invece, è rimasto fuori per fare da “palo”.

Ancora,la telecamera ha consentito di restituire agli investigatori l’immagine del soggetto di corporatura robusta che, dopo qualche minuto usciva dall’esercizio commerciale, sempre dalla stessa grata prima divelta, munito di torcia e con in mano un sacchetto, contenente verosimilmente la refurtiva, per poi dileguarsi velocemente.

Dette immagini venivano attentamente correlate ad altre successivamente acquisite hanno permesso agli agenti di ricostruire i movimenti dei due soggetti e la via di fuga degli stessi.

Questa attività investigativa unitamente alla ricostruzione di quanto accaduto e dal ricordo di un abile e accorto investigatore, che aveva visto qualche giorno prima il malvivente con i medesimi indumenti indossati, ha permesso d addivenire al riconoscimento e all’individuazione di un noto pluripregiudicato. Pertanto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, per furto aggravato in esercizio commerciale, mentre sono in corso attività investigative per identificare il complice, probabilmente un familiare dell’indagato.