Agrigento e rifiuti, Giacalone: “Si autorizzi l’uso dei sacchetti al posto dei mastelli”

L’emergenza covid e le occasioni di contagio da coronavirus: il consigliere comunale di Forza Italia di Agrigento, William Giacalone, rivolge un appello all’assessore comunale all’Ecologia di Agrigento, Nello Hamel, e afferma: “Si autorizzi un regime transitorio per potere conferire i rifiuti senza il mastello ma in sacchetti di plastica biodegradabili. In un momento come questo, far rientrare a casa i mastelli rappresenta un serio pericolo di inconsapevole contagio. Sono certo che l’assessore Hamel accoglierà la proposta per la salute dei concittadini e adotterà le regole necessarie”.