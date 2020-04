I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, hanno tratto in arresto un cittadino rumeno di 45 anni, pluripregiudicato, residente a Palma, in esecuzione di un provvedimento di ripristino dell’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, poiché colpevole del reato di ricettazione in concorso. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.