Canicattì, quarto caso di Covid 19. Positivo un uomo rientrato in città. Si trova presso il proprio domicilio.

Salgono a quattro i casi di Coronavirus a Canicattì. Oggi è risultato positivo al virus un uomo rientrato in città da fuori che si trovava in quarantena così come disposto dall’ordinanza 7 della regione siciliana. A dare l’annuncio il sindaco Ettore Di Ventura che ha contattato l’uomo che lo ha rassicurato sullo stato di salute e sulle misure precauzionali adottate durante l’isolamento domiciliare effettuato. L’invito del sindaco è quello di rimanere a casa considerato che il capo dell’amministrazione comunale non si sente di escludere un aumento dei contagi nei prossimi giorni dopo che sono stati effettuati diversi tamponi a persone rientrate a Canicattì dal nord.