Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono intervenuti nella zona a valle della stazione ferroviaria di Agrigento, per una lite in famiglia. Un 40enne al culmine di una discussione avrebbe cercato di aggredire la propria madre settantenne.

A chiamare il 112 è stata la stessa donna. Gli uomini in divisa hanno riportato la calma. Il litigio tra madre e figlio, forse a causa dell’obbligatoria convivenza, e per le regole per in contenimento del Coronavirus.