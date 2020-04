Agrigento, pensionato trovato morto in casa. Scatta protocollo Covid19

Un pensionato 76enne di Agrigento è stato trovato morto nella sua casa nel quartiere agrigentino di Fontanelle. L’uomo viveva da solo. Quasi sicuramente è stato stroncato da un improvviso malore, forse un infarto, ma è scattato lo stesso il protocollo Covid-19. Gli è stato fatto tampone.

A fare la triste scoperta i poliziotti della sezione Volanti, una volta giunti sul posto, chiamati dagli abitanti del quartiere. Sono entrati nell’appartamento. Qui hanno trovato riverso sul pavimento il corpo privo di vita dell’anziano.

Secondo un primo esame del medico legale, e del personale sanitario del 118, il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali. Per prelevare il cadavere sono state avviate, comunque, tutte le procedure previste per un caso “sospetto” di Coronavirus.