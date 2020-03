Canicattì, Avv. Alberto Tedesco, appello a favore della famiglie in difficoltà:”apriamo alla condivisione le nostre connessioni wi-fi, diamo la possibilità a tanti bambini e ragazzi, di studiare”

Le scuole di ogni ordine e grado hanno attivato piattaforme web, per consentire agli studenti di potere seguire le lezioni e continuare il loro percorso formativo.

Tuttavia tante famiglie non hanno le risorse economiche per consentire ai loro figli, ai loro bambini, ai loro ragazzi di usufruire della didattica a distanza: sono famiglie che riescono con difficoltà a mettere a tavola il pane quotidiano e non possono certamente sopportare il costo di una connessione internet idonea e/o di un dispositivo adeguato.

E allora rivolgo un appello a chi ne ha la possibilità, agli imprenditori, ai liberi professionisti, ai cittadini delle nostre comunità: apriamo alla condivisione le nostre connessioni wi-fi, diamo la possibilità a tanti bambini e ragazzi, in questo momento di emergenza, di studiare, di apprendere, di istruirsi.

Se abbiamo in casa più dispositivi e non ne usiamo qualcuno, se siamo a conoscenza di situazioni di difficoltà, prestiamoli o doniamoli a chi non ne ha.

Un gesto che non ci costa nulla e vale moltissimo.

COME FARE?

Abbiamo due alternative:

Rimuoviamo la password e diamo accesso libero ai vicini (occorre accedere alla configurazione del nostro modem).

Prendiamo la password della nostra WIFI (in genere scritta su un etichetta attaccata al modem) e condividiamola con i vicini che ne possano avere la necessità.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì

Avv. Alberto Tedesco