Canicattì, 4 tra medici ed infermieri del Barone Lombardo che hanno contratto il Covid19.

Si allarga il focolaio di infezioni da Coronavirus all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ieri, sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati a due medici, marito e moglie che sono in servizio presso il reparto di medicina. La donna è risultata positiva al Covid 19 mentre il marito è negativo. Entrambi risiedono in un piccolo paesino della provincia di Enna. Si tratta di un caso asintomatico del virus. La persona non ha sintomi ma può trasmetterli. La professionista viene seguita direttamente da personale Asp al proprio domicilio. Già da alcuni giorni, marito e moglie erano in quarantena. Salgano così a quattro i casi di Covid 19 accertati presso la struttura sanitaria. I primi tre sono un medico e due infermiere di oncologia il quarto è quello della dottoressa del reparto di medicina. Per quanto riguarda il terzo caso di Covid 19 assegnato al comune di Canicattì si tratta della dottoressa in servizio presso il reparto di medicina residente in provincia di Enna ma domiciliata in città.