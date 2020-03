Asd Canicattì, il capitano Maggio: “Manca tutto, ma i presupposti per riprendere il campionato ci sono”.

Intervistato dal Giornale di Sicilia, il capitano del Canicattì Francesco Maggio ha fatto il punto della situazione in cui tutti gli sportivi si ritrovano attualmente: “Non saprei di preciso quando, ma i presupposti per riprendere il campionato ci sono. I tempi di ripresa, ahimé, saranno alquanto lunghi, anche se in cuor mio spero che questa situazione si risolva il prima possibile. Di sicuro è una situazione abbastanza delicata, non la sto vivendo nel migliore dei modi, come penso molti miei colleghi. Allenarsi dentro le mura di casa non é il massimo per noi giocatori abituati ad un certo ritmo, ma stringiamo sempre i denti e continuiamo per la nostra strada. Con i compagni ci sentiamo spesso attraverso un gruppo whats app, mentre con il mister e con la società ci aggiorniamo telefonicamente. Mancano le domeniche allo stadio, manca la tensione pre-partita, manca il sostegno dei compagni, manca il calore dei tifosi ” Racinari“.