Stupefacenti sull’auto, scatta la perquisizione: denunciati conviventi agrigentini

Fermato ad un posto di controllo, a bordo di un veicolo, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un “mozzicone” contenente sostanza stupefacente.

Accertata e contestata la violazione del possesso di stupefacenti a carico di M.C., 41 anni, di Agrigento, i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, con l’ausilio dell’unita cinofila della Guardia di finanza, hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo.

In quella circostanza M.C., e la sua convivente M.S.V., 35 anni, anche lei agrigentina, avrebbero cercato di impedire il lavoro degli uomini in divisa, e avrebbero inveito contro i poliziotti con frasi ingiuriose e oltraggiose. Pertanto, sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza, minacce e oltraggio a Pubblico ufficiale.