Coronavirus, secondo caso a Raffadali: agente penitenziaria risultato positivo. Primo caso a Caltabellotta

Un secondo agente della polizia Penitenziaria in servizio alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento è risultato positivo al Coronavirus. Anche in questo caso si tratta di un agente, che presta servizio negli uffici amministrativi del carcere di contrada “Petrusa”, e come nel caso del collega, non ha alcun contatto diretto con i detenuti.

E primo caso di Covid-19 anche a Caltabellotta. Lo ha annunciato il sindaco Calogero Cattano. “Si tratta del primo caso nella nostra comunità, una notizia che non avremmo mai voluto dare” ha detto il primo cittadino.