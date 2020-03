Giovani Imprenditori Confindustria Sicilia organizza raccolta fondi a favore del Banco Alimentare della Sicilia Onlus

In questi giorni di emergenza da coronavirus, i Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia organizzano una raccolta fondi, attraverso la piattaforma gofundme.com, a favore del banco alimentare della Sicilia Onlus, il ricavato sarà destinato alle famiglie in difficoltà, affinchè non manchino i generi di prima necessità a chi ne ha davvero bisogno.

“Unisciti anche tu ai giovani imprenditori di Confindustria Sicilia. Non dimentichiamoci di chi a causa della pandemia rischia di essere lasciato da solo. Tante famiglie siciliane sono ancora più esposte al rischio povertà. Questa raccolta fondi è dedicata a loro. Tutto il ricavato sarà destinato al Banco alimentare della Sicilia, affinché non manchino i generi di prima necessità a chi ne ha davvero bisogno. E guardiamo al futuro, con la speranza di tornare presto alla normalità” Queste le parole dei Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia.

Interviene anche, attraverso un post, il Presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia, Gero La Rocca:

“Abbiamo deciso di dare un segnale forte come gruppo di giovani imprenditori, nella speranza di coinvolgere più persone a donare quello che possono. Oggi un dossier su Repubblica Palermo titola “La povertà da virus”, un’emergenza nell’emergenza che rischia di degenerare. Noi abbiamo l’obbligo morale di fronteggiarla. Abbiamo fissato un primo obiettivo per questa raccolta fondi a favore del Banco Alimentare della Sicilia Onlus che speriamo di raggiungere presto con l’aiuto di amici e colleghi, con l’intenzione di rilanciare ancora l’iniziativa. Per favore dateci una mano, condividete, grazie.”

La donazione è libera, per chi volesse aderire all’iniziativa può farlo attraverso questo link:

https://www.gofundme.com/f/gofundmecomfpiufortidelvirus?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet