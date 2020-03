Licata, esce dal carcere e viene posto in quarantena nella sua abitazione

I poliziotti del Commissariato di Licata hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Palermo, e sottoposto il licatese M.A., 48 anni, alla misura della libertà vigilata per 1 anno, in sostituzione della misura di sicurezza della Casa Lavoro, alla quale era in atto sottoposto.

Poiché precedentemente ristretto in Casa circondariale di altra regione per rapina aggravata, in ossequio agli obblighi imposti dal Decreto del Governo per contenere il contagio dal Coronavirus, l’uomo è stato posto in quarantena fiduciaria, presso la propria abitazione, ed invitato ad autodenunciarsi alle Autorità sanitarie competenti.