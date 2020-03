Canicattì, mentre in tanti rispettano la quarantena. C’è chi la sera in strada fa baldoria

Mentre la maggior parte dei cittadini di Canicattì si è letteralmente barricata in casa per rispettare le ordinanze del Presidente del Consiglio per combattere il Covid 19 c’è ancora chi in maniera incosciente soprattutto a tarda sera se ne sta per strada a ridere, scherzare ma soprattutto mettendo a repentaglio la salute degli altri. E’ questo ad esempio quanto accade in pieno centro storico nei pressi dell’ Arco don Cola”, dove sembra che un gruppo di giovani si sia dato appuntamento ogni sera disturbando la quiete di chi in quelle zone abita. Poi all’arrivo delle forze dell’ordine chiamate spesso dai cittadini si dileguano. Una situazione davvero diventata insopportabile alla quale va immediatamente posta la parola fine da parte delle autorità competenti nei confronti di chi invece le regole le rispetta con un solo scopo evitare che la pandemia di Coronavirus possa diffondersi anche in città dove attualmente si registrano due casi di contagio confermati anche oggi dalle autorità sanitarie.