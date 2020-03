Coronavirus, Agrigento e Favara: 26 persone denunciate. Erano in giro senza motivo

Fermato, controllato e denunciato un pensionato sul viadotto “Morandi”. L’uomo, bloccato dai carabinieri di Agrigento, avrebbe percorso a piedi l’intero tracciato da Villaseta al campo sportivo, per motivi sconosciuti.

Non aveva, a quanto pare, un valido motivo per uscire da casa. Nei suoi confronti è scattata la segnalazione per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

E a Favara, i militari dell’Arma della locale Tenenza, in soli due giorni hanno denunciato 25 persone, per inottemperanza all’articolo 650, inosservanza delle disposizioni del Governo nazionale e regionale per contenere il contagio dal Coronavirus.