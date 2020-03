Agrigento, poteva scapparci tragedia: albero cade vicino ad abitazioni

Non basta l’emergenza Coronavirus, poteva scapparsi anche una tragedia per la caduta di un albero, a pochi passi dal cancello d’ingresso di un condominio, di via Magellano, nella località balneare di San Leone (nella foto). Fortunatamente a parte lo spavento, nessuno si è fatto male.

In pochi attimi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che con l’ausilio di una gru hanno segato la pianta in tanti altri pezzi, e rimuovendo anche rami e tronchi, che ostruivano un tratto della strada.