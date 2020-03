Progetto BIVONA chiAMA: il Servizio telefonico d’ascolto per l’emergenza COVID-19

Il Comune di Bivona e l’Associazione Primavera onlus attiveranno da domani, martedì 24 marzo 2020, il Progetto BIVONA chiAMA: il Servizio telefonico d’ascolto per sostenere i cittadini in situazione di disagio causato dall’emergenza dovuta alla pandemia COVID-19 e dalla relativa condizione di isolamento.

Il servizio, completamente gratuito, sarà rivolto alle persone più fragili: donne, uomini, giovani e meno giovani che cercano un po’ di comprensione e/o la possibilità di condividere le loro paure. L’iniziativa vuole garantire ai cittadini un confronto costante e un punto di riferimento rispetto agli importanti cambiamenti nello stile di vita che ci sta imponendo l’emergenza COVID -19, offrendo un aiuto concreto alle persone a gestire ansia, paura, tristezza, sconforto, senso di solitudine, causati soprattutto dalla mancanza di relazioni sociali per via delle prescrizioni normative che ci obbligano restare a casa e per il forte impatto emotivo della vicenda.

Il servizio sarà assicurato dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Lo scorso 19 marzo è stato pubblicato l’avviso per il reclutamento dei volontari al progetto BivonachiAma e, in brevissimo tempo, all’appello hanno risposto tanti giovani volontari che hanno tanta voglia di spendersi per la propria comunità. Naturalmente, il supporto scientifico e organizzativo è fornito dall’Associazione PRIMAVERA onlus con il suo personale qualificato, che coordinerà i giovani volontari che parteciperanno all’iniziativa.