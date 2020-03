Era ricercato da cinque anni, scovato e arrestato licatese

Era ricercato da ben cinque anni, e di lui si erano perse completamente le tracce. Succede a Licata, dove, il personale della Guardia di finanza, nel corso di un servizio per far rispettare i decreti e contenere il contagio del Covid-19, ha riconosciuto e arrestato Salvatore Sirone 41 anni del luogo.

L’uomo, appunto, si era reso irreperibile dal 2015, anno in cui venne spiccato un ordine di carcerazione, poiché deve scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione, per reati connessi a stupefacenti e furto.

Dopo le formalità di rito è stato portato in carcere