Canicattì, Covid 19. Effettuati i tamponi a tutto il personale del Barone Lombardo dove lavorava l’infermiera risultata positiva.

Sono stati effettuati i tamponi faringei a medici e personale sanitario in servizio presso il reparto dell’ospedale Barone Lombardo dove prestava servizio l’infermiera cinquantenne di Canicattì risultata positiva al Coronavirus. I risultati si conosceranno nelle prossime ore. Intanto, il reparto e gran parte della struttura sanitaria sono stati sottoposti a massicci interventi di sanificazione. La donna, era assente dal servizio dallo scorso 9 marzo avendo accusato altri malori. Sabato la conferma che si trattava di un caso di Covid 19. Adesso è a casa e viene curata presso il proprio domicilio. Rimane in isolamento domestico anche la donna Romena di 47 anni che aveva fatto registrare il primo caso di Coronavirus a Canicattì il giorno precedente. Al momento sono due i casi positivi in città e l’invito è quello di rimanere tutti a casa