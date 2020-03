Campobello di Licata, Lombardo e Patti nuovi assessori al posto di Ciotta e Gatì

Ieri mattina hanno prestato giuramento i due nuovi assessori del Comune di Campobello di Licata.

“Come avevo anticipato, le nomine sono state fatte in tempi brevissimi, vista l’emergenza in atto – dichiara il Sindaco Giovanni Picone – A ricoprire il ruolo di Vicesindaco ci sarà l’attuale segretario del PD Calogero Lombardo, che ha già esperienza amministrativa, avendo ricoperto il ruolo di assessore dal 2012 al 2016, e che avrà le deleghe al bilancio, tributi, rapporti istituzionali, servizi di rete e sport. L’altro assessore, con delega ai lavori pubblici e urbanistica sarà l’Architetto Francesco Patti, professionista giovane, ma con importanti esperienze professionali.

Da parte mia e della nuova Giunta, porgiamo un ringraziamento ai due assessori uscenti, Ciotta e Gatì, per il lavoro svolto, sapendo che potremo contare sulla loro collaborazione anche in futuro.

La nuova squadra amministrativa, già questa mattina, si è messa al lavoro ed abbiamo firmato diverse delibere relative alla gestione dell’emergenza coronavirus, in ottemperanza ai recenti decreti e alle ordinanze della Regione.”