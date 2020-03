II.SS. Galileo Galilei di Canicattì, gli studenti lanciano un messaggio, attraverso la realizzazione di un brano intitolato: “Noi ce la faremo”

I giovani studenti del Galileo Galilei di Canicattì, in conseguenza a questo brutto periodo che il mondo intero sta attraversando, lanciano un messaggio rivolto a tutti, attraverso la realizzazione di un brano intitolato: “Noi ce la faremo”, al fine di non far perdere mai la speranza.

Queste le parole degli studenti:

“In questo periodo difficile per tutti, abbiamo deciso di spendere buona parte del nostro tempo nella realizzazione di questo brano intitolato “Noi ce la faremo”.

Noi ce la faremo e ne siamo sicuri, noi ce la faremo perché siamo giovani che fanno parte di una comunità forte ed adesso unità più che mai.

Un messaggio potente rivolto a tutto il mondo nella speranza di non perdere mai quest’ultima perché come si suol dire, è proprio l’ultima a morire. Sfruttiamo questo brutto periodo per amare ancor più la nostra famiglia cercando di capire quali siano i veri concetti di felicità e serenità, sfruttiamolo per studiare, per leggere dei libri e dedicare del tempo a noi stessi.

Torneremo alla normalità più forti di prima , con più voglia di fare, di gioire insieme alle persone che adesso ci mancano moltissimo e con la consapevolezza di dare più valore ai nostri giorni.”

Il Brano è stato realizzato,da:

Arrangiamento e testo: prof. Antonio Lo Brutto

Video: Prof. Salvatore Venturella, Prof.ssa. Serena Di Maida

Voci: Carlo Vergottini

Antonio Carlino

Mariarita Augello

Sharon Brunetto

Amina Castellana

Desiana Bruno

Melissa Baldo

Mattia Insalaco

Annamaria Sabareanu

Danila Insalaco

Giorgia Sabatini

Giuseppe Castellana

Dario Li

Asia Condello

Olivia Arghire

Ilenia Campanella

Qui il brano: