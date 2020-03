Coronavirus, il primo caso a Raffadali: è un agente della penitenziaria

Il primo contagiato dal Coronavirus a Raffadali è un agente della polizia Penitenziaria, che presta servizio all’Ufficio Traduzioni, della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

Del cittadino raffadalese aveva dato notizia ieri sera il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.

A confermare la positività al Covid-19 del poliziotto penitenziario il prefetto di Agrigento Dario Caputo. L’uomo si trovava già a casa, per motivi di salute.

“E’stata avviata l’indagine epidemiologica – ha detto il Prefetto – e fino a questo momento non ho avuto riscontri preoccupanti per quanto riguarda la Casa circondariale”.