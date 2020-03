Positivo al Coronavirus medico dell’ospedale di Agrigento

Aumentano i casi di Coronavirus in provincia di Agrigento. Positivo al tampone un medico di mezza età, che presta servizio all’ospedale di Agrigento. Non si tratta di un sanitario del reparto di Cardiologia, dove i tamponi arrivati questa mattina sono risultati tutti negativi. Già in isolamento alcuni sanitari, familiari e una “cerchia’ di persone a lui vicine.

“Abbiamo nella nostra città un secondo caso accertato di positività al Covid 19 – dice il sindaco Lillo Firetto -. Si tratta di un valente e scrupoloso medico in forza al San Giovanni di Dio di Agrigento. Si trova in isolamento . Non ha al momento alcun sintomo”.