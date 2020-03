In Sicilia, alle ore 12 di venerdì 20 marzo, risultano 379 persone che hanno contratto il Coronavirus (39 più di ieri). Risultano ricoverati 210 persone, di cui 42 in Terapia Intensiva; 169 sono in isolamento domiciliare, 25 guariti, 4 deceduti. In provincia di Agrigento ci sarebbero altri positivi. Si aspetta la conferma.