Agrigento, ordine dei medici acquista mascherine e tute per medici ospedalieri

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Agrigento riunitosi in consiglio straordinario per via telematica, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria e preso atto della difficoltà di approvvigionamento del materiale di protezione individuale che obbligatoriamente deve essere garantito a tutti i medici, ha deliberato l’acquisto con urgenza di 3.000 mascherine modello FFP3 e di 1.000 tute di protezione.

Il materiale acquistato, non appena in possesso dell’Ordine dei Medici, verrà distribuito nel più breve tempo possibile a tutti i medici ospedalieri e del territorio della provincia di Agrigento.