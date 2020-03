Canicattì contrasto al Coronavirus: nuovo tavolo tecnico con la Protezione Civile

Ieri, su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo Territoriale, con delega alla Protezione Civile, Rosa Maria Corbo, è stato convocato un tavolo tecnico di coordinamento delle attività di volontariato in emergenza CORONAVIRUS.

Tale incontro ha coinvolto il Direttore dell’Ospedale di Canicattì, dottor Giuseppe Augello; l’Ufficiale Sanitario del distretto di Canicattì, dottor Giuseppe Licata; l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo che hanno partecipato con una nutrita delegazione coordinata dal Coordinatore Regionale nonché Presidente della delegazione di Canicattì, Massimiliano Buttelli, dal segretario della delegazione di Canicattì Michele Albanese e dal Volontario Antonella Buttelli; assente l’Associazione G.V.P.C. – Gruppo Volontari di Protezione Civile di Calogero Muratore.

A coordinare l’incontro il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale, geometra Salvatore Bertolino.

“È stato un incontro veramente molto produttivo” è il parere unanime dei partecipanti.

“I medici presenti ci hanno confermato che, allo stato attuale, non ci sono casi di contagio a Canicattì e hanno ribadito l’assoluta necessità di rispettare le disposizioni del Decreto e di rimanere a casa se non per motivi di estrema necessità.” – dichiara l’assessore Corbo, che aggiunge “abbiamo appreso dai presenti:

* quale sia la situazione in termini di posti letto in isolamento (sei) attivati all’ospedale Barone Lombardo (dati forniti dal dottore Augello);

* qual è la situazione su quanti si sono autodenunciati alle autorità sanitarie e comunali per essere arrivati da aree a rischio, (dato fornito dal dottore Licata)”.

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo si è messa a disposizione per la consegna a domicilio dei farmaci agli anziani ma soprattutto a persone con gravi patologie che richiedono un’attenzione particolare.

Tutto ciò si aggiunge alle altre Associazioni (Centro di Prossimità e Misericordia) che sono già scesi in campo nei giorni scorsi e hanno attivando con grande disponibilità e spirito di servizio la loro opera di volontariato.

L’Assessore Corbo a nome dell’Amministrazione, informa che l’Ufficio di Protezione Civile Comunale è a disposizione delle Associazioni, per il coordinamento necessario a portare avanti tutte le iniziative ritenute utili.

“Il nostro plauso va a tutte quelle Associazioni che, senza esitazione alcuna, si sono messe a disposizione per lavorare insieme all’Amministrazione Comunale con il nobile scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei nostri concittadini” dichiara il sindaco Ettore Di Ventura

#tuttiinsiemecelafaremo