CORONAVIRUS, A LICATA SANIFICAZIONE ANCHE CON I TRATTORI DEGLI AGRICOLTORI

Amministrazione Comunale sempre operativa sul fronte della lotta al Coronavirus. Sono stati acquistati altri 4.000 litri di igienizzante e da stasera la sanificazione viene eseguita anche con i trattori degli agricoltori. E’ iniziata la distribuzione dei farmaci a domicilio ai non autosufficienti. Tre persone denunciate perchè trovate per strada senza motivo.

SEMPRE IN CAMPO, OPERATIVI, PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

ECCO GLI AGGIORNAMENTI IMPORTANTI DI OGGI

– PRONTI ALTRI 4.000 LITRI DI IGIENIZZANTE, SANIFICHEREMO ANCHE CON I TRATTORI DEGLI AGRICOLTORI

– E’ INIZIATA LA CONSEGNA DEI FARMACI A DOMICILIO AI NON AUTOSUFFICIENTI

– LE FORZE DELL’ORDINE HANNO DENUNCIATO 3 PERSONE TROVATE PER STRADA SENZA RAGIONE. STATE A CASA!

Con il coordinamento del vice sindaco Antonio Montana, abbiamo posto in essere nuovi interventi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

– Abbiamo acquistato, ed arriveranno presto, altri 4.000 litri di igienizzante e stasera abbiamo ripreso la sanificazione della città, anche grazie alla sensibilità del consigliere comunale Enzo Graci che ha messo a disposizione il suo piccole trattore, con il quale possiamo arrivare nei quartieri in cui il nostro furgone non entra. Da domani lo faremo con i mezzi di altri imprenditori agricoltori che hanno già dato la loro disponibilità.

– Con la Croce Rossa, la Guardia Costiera Ausiliaria ed altre associazioni di volontariato, abbiamo iniziato la consegna dei farmaci a domicilio ai non autosufficienti. Chiamate il numero del Coc, 0922893528 per richiedere il servizio. Agli utenti chiederemo di conoscere la farmacia di fiducia, in alternativa quella più vicina alla residenza e se quest’ultima non ha il farmaco richiesto, quella che ce l’ha.

– Le Forze dell’Ordine oggi hanno denunciato altre 3 persone sorprese per strada senza alcuna buona ragione per farlo. Violare il decreto sul Covid 19 è un reato, restate a casa!