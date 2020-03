Canicattì, Coronavirus: dal numero whatsapp alla chiusura dei distributori automatici di bevande. Le ultime disposizioni dal comune

Il sindaco Ettore Di Ventura ricorda che è attivo il numero whatsapp del Comune 391 1585649 – che in questa fase di limitazione degli accessi agli uffici comunali, per via delle misure precauzionali prese per evitare la diffusione del Coronavirus, andrà ad aggiungersi ai numeri telefonici già divulgati in precedenza e che ripubblichiamo. Le segnalazioni/richieste andranno fatte SOLO attraverso il servizio di messaggistica. Intanto, Aumentano gli esercenti che hanno dato la loro disponibilità di cui forniamo lista aggiornata ad oggi. Chi non è ancora inserito e vuole esserlo e o chi vuol fare delle segnalazioni in merito può contattare i referenti del CENTRO DI PROSSIMITÀ “WALDEN” ai nn. 0922/734222 – 327/0937288, o inviare mail all’indirizzo walden@ebbene.it Incrementa il numero dei professionisti dell’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE, facente capo all’Istituto Walden scs Onlus, che scendono in campo a sostegno dei più fragili. A quelli che avevano già dato disponibilità a fornire la loro professionalità, oggi se ne aggiungono di altri. È quanto anticipa l’assessore Antonio Giardina, con delega ai Servizi Sociali. “La # prossimità abbraccia e dona sostegno anche a distanza – commenta l’assessore Giardina – I professionisti dell’equipe multidisciplinare risponderanno al telefono offrendo gratuitamente sostegno e supporto a chi ne ha bisogno. Non possiamo lasciare sole le persone fragili in questi momenti di emergenza sanitaria e sociale. L’azione d’ascolto e di accompagnamento non può e non deve fermarsi.” Nelle tabelle nomi e numeri da contattare. Oggi il sindaco Ettore Di Ventura, allo scopo di applicare qualsiasi tipo di accorgimento finalizzato a tutelare la salute pubblica sul territorio comunale, ha disposto la sospensione delle attività alimentari di commercio/somministrazione esercitata nei locali in cui sono collocati esclusivamente i distributori automatici. L’atto si è reso necessario dal momento che questi ambienti sono sprovvisti di personale addetto e pertanto è impossibile garantire le norme minime di sicurezza disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’atto, l’ordinanza sindacale n. 36 del 17 marzo 2020, è immediatamente esecutivo. Le Forze dell’Ordine eserciteranno potere di controllo affinché le suddette disposizioni siano osservate da tutti. “Aiutateci ad aiutarvi” – dichiara il sindaco Di Ventura.