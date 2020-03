CORONAVIRUS, A LICATA RIPRESA LA SANIFICAZIONE, FARMACI CONSEGNATI A CHI NON PUO’ USCIRE

A Licata l’amministrazione comunale continua ad essere in prima linea nella lotta al Coronavirus. Oggi la situazione è stata affrontata nel corso di un incontro con i medici di famiglia; è ripresa la sanificazione delle strade; insieme alla Croce Rossa i farmaci vengono consegnati a domicilio ad anziani ed a chi non può uscire di casa perchè in isolamento volontario.

Con preghiera di pubblicazione, inviamo una breve nota e delle foto.

Grazie per la vostra disponibilità.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LICATA STA PRODUCENDO IL MASSIMO SFORZO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS

GLI INTERVENTI DI OGGI:

– CONFRONTO CON I MEDICI DI FAMIGLIA

– RIPRESA DELLA SANIFICAZIONE DELLE VIE CITTADINE

– ACCORDO CON LA CROCE ROSSA PER DISTRIBUIRE I FARMACI A CHI NON PUO’ USCIRE DI CASA

E’ su più fronti che l’Amministrazione Comunale di Licata, con il Vice Sindaco Antonio Montana delegato dal Sindaco Pino Galanti, ha agito oggi per fronteggiare l’emergenza.

– Nel corso di un incontro con i rappresentanti dei medici di Medicina Generale, cui ha partecipato anche l’assessore Andrea Burgio, è stato stabilito di interessare Regione, Prefettura ed Asp per ottenere più tamponi ed i dispositivi protettivi necessari.

– Abbiamo ripreso, con gli operai del Comune e la Protezione Civile, la sanificazione delle vie della città.

– Con la Croce Rossa Italiana, e le altre associazioni di volontariato, abbiamo stabilito che da domani provvederemo a consegnare i farmaci necessari a chi è in isolamento volontario ed agli anziani che non possono deambulare e non hanno familiari che li assistono.