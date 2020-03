Coronavirus. Agrigento, rientra da Brescia e finisce in ospedale: sospetto caso di Covid-19

Un pensionato di Aragona giunto ieri all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento con una polmonite interstiziale, sarebbe risultato positivo al Covid-19.

Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al reparto malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta in condizioni gravi.

Le autorità sanitarie hanno avviato tutti i protocolli del caso cercando di ricostruire gli ultimi incontri e contatti dell’uomo che, sarebbe stato di recente a Brescia. Avviate le operazioni di sanificazione dell’intero dell’ospedale di Agrigento.

Sono 213 le persone trovate positive al coronavirus in Sicilia, 25 più di ieri. Lo ha reso noto la Presidenza della Regione, Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.