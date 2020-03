Coronavirus, in Sicilia 188 persone contagiate (32 più di ieri). In provincia di Agrigento sono 20

Ecco i dati aggiornati a mezzogiorno di domenica 15 marzo. In tutta la Sicilia risultano contagiati da Coronavirus 188 persone, 32 più di ieri. In provincia di Agrigento i casi di Covid-19 sono 20. Zero casi ad Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Naro. I 20 casi sono nel comprensorio di Sciacca e Ribera 19, e Licata 1.

Risultano ricoverati, complessivamente nell’Isola, 71 pazienti (sedici a Palermo, trentatrè a Catania, sette a Messina, uno a Caltanissetta, due ad Agrigento, due a Enna, sei a Siracusa e quattro a Trapani) di cui 15 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare, sette sono guariti (due a Palermo e Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e due deceduti.