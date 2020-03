Siamo in piena emergenza per il Coronavirus, ma non si arrestano gli sbarchi di migranti sulle coste agrigentine. Complessivamente 82 persone tutte dell’Africa subsahariana con un traghetto sono state trasferite dal porto di Lampedusa a quello di Porto Empedocle. Qui i migranti sono stati presi in consegna da un massiccio dispiegamento di polizia e carabinieri, e portati in alcune strutture di Agrigento. (nella foto)