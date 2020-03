Emergenza coronavirus: tenda pre-triage montata dall’Ufficio di Protezione Civile al San Giovanni di Dio.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento continua nella sua opera di sostegno alla emergenza coronavirus. Su richiesta del direttore sanitario del presidio ospedaliero del “San Giovanni di Dio di Agrigento, il commissario straordinario dr. Girolamo Alberto Di Pisa ha autorizzato il montaggio della tenda in dotazione al Gruppo Protezione Civile del Libero Consorzio per supportare il pre-triage per l’emergenza Covid-19. Le operazioni di montaggio sono state eseguite dal funzionario responsabile dr. Marzio Tuttolomondo e dal personale dell’Ufficio.

Da stamani, dunque, operatori sanitari e potenziali pazienti avranno a disposizione un ulteriore sostegno in un momento così difficile.